L’heure de la reprise pour l’économie jurassienne

Les entreprises jurassiennes semblent avoir passé le cap de la crise du coronavirus. L’économie régionale vit à l’heure de la reprise, selon l’enquête conjoncturelle de la CCIJ, la Chambre de commerce et d’industrie du Jura. Les résultats ont été présentés jeudi soir à Cinémont à Delémont. L’activité et la confiance des entreprises jurassiennes sont reparties à la hausse mais quelques nuages pointent tout de même à l’horizon. Seulement 12% des entreprises jurassiennes s’attendent à de médiocres, voire de mauvaises affaires dans les six prochains mois. L’immense majorité table sur une activité satisfaisante pour 38% d’entre elles, bonne pour 48% et même excellente pour 2%.

L’optimisme est de mise pour l’industrie d’exportation puisque toutes les entreprises qui ont répondu au questionnaire misent sur des affaires satisfaisantes à 55% ou bonnes à 45%.





Le chômage partiel efficace

Les mesures de soutien à l’économie, comme les réductions d’horaire de travail, ont, par ailleurs, permis aux entreprises de limiter les effets de la crise sur leur trésorerie. Pas moins de 82% d’entre elles qualifient leur marge d’autofinancement d’au moins satisfaisante et les investissements repartiront à la hausse l’an prochain. La bonne marche des affaires aura également un effet positif sur l’emploi, note la CCIJ, et une hausse moyenne de 1,1% des salaires est attendue en 2022. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura salue aussi la « résilience » des entreprises face aux difficultés engendrée par la pandémie.





Des pénuries qui freinent l’activité

Seule ombre au tableau : les pénuries mondiales qui touchent l’approvisionnement en composants, en matières premières et en produits terminés. La majorité des entreprises sont ainsi confrontées à des retards de livraison et à une hausse des prix d’achat, ce qui se répercute négativement sur leurs marges. Dans plus d’un quart des cas, cela entraîne un ralentissement de l’activité et/ou un report de projets. La pénurie touche également la main-d’œuvre qualifiée, ce qui inquiète la CCIJ.

Il n’en demeure pas moins que le tableau général est positif. Le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Pierre-Alain Berret a présenté les résultats jeudi soir non sans « un certain sourire », surtout par rapport à la situation de l’an passé. Les signaux sont au vert même si la reprise engendre « des effets pernicieux de pénuries ». Pierre-Alain Berret évoque ces différents sujets et estime toutefois que l’économie jurassienne n’est toutefois pas encore complètement remise du violent choc de la crise du Covid-19 :