Suremballages à laisser aux magasins, selon le canton

Le canton du Jura « encourage vivement la population à laisser dans les commerces les suremballages des articles venant d’être achetés ». Depuis le 1er mars, les commerces de détail jurassiens sont tenus de les reprendre.

« Dans les commerces d’une certaine taille, des plateformes de déballage sont désormais à disposition des clients », a indiqué jeudi la Chancellerie d'Etat. L’Office de l’environnement cantonal a constaté que dans les magasins d’alimentation du canton, dont la surface de vente dépasse 200m2, « le suremballage est une réalité très présente ».

Le canton invite la population à laisser tout emballage inutile au magasin. Cela entraînera un bénéfice économique pour le client avec notamment une consommation moindre de sacs de poubelle taxés. Les citoyens montreront ainsi leur volonté de ne plus les accepter.

Le suremballage correspond aux parties d’un emballage qui ne contribuent pas à la bonne protection et conservation du produit. Il s’agit notamment des emballages en plastique et en carton utilisés pour regrouper plusieurs articles, les emballages abusifs à des fins marketing ou encore ceux entourant les fruits et légumes. /ATS-cer