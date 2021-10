Changement de tarifs pour le Noctambus

Le tarif des Noctambus sera le même que le jour, dès le prochain changement d’horaire. La nouvelle a été annoncée jeudi, lors de l’assemblée annuelle de l’Association du Noctambus jurassien. Désormais, les détenteurs d’abonnement général ou demi-tarif pourront le faire valoir dans les bus de nuit. Le pass Vagabond + ne sera plus disponible. Pour Francis Charmillot, bientôt ex-président de l’Association du Noctambus jurassien, cela ne devrait pas changer grand-chose dans les faits, puisque de nombreux usagers bénéficient de ce genre d’abonnements. « Mais c’est vrai que si vous partez de Montsevelier jusqu’au bout de l’Ajoie, vous risquerez de payer votre course plus cher qu’avant », ajoute-t -il. Les tarifs sont actuellement de 5 francs par zone. La décision émane de la Confédération, qui cofinancera les courses de nuit.





Nouvelles offres et nouveau président

Après une année un peu creuse en 2020 à cause de la pandémie, l’offre de Noctambus sera étoffée. Porrentruy et Delémont seront reliées les week-ends 24h/24 en combinant les courses Noctambus et les trains CFF. Une nouvelle course entre Moutier et Delémont circulera, en complément à la course Moonliner. Enfin, l’assemblée à élu Patrick Cerf, député de Corban, à la fonction de président du comité pour la période 2022-2024. Il succède à Francis Charmillot qui préside le Noctambus depuis 2016 et qui avait annoncé qu’il ne briguerait pas de troisième mandat. /comm-cto