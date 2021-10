L'UAPE de Cornol va déménager dans l'ancienne banque

Une assemblée communale à Cornol ce jeudi : les personnes présentes ont accepté l’achat des anciens locaux de la banque Raiffeisen pour le prix de 220'000 francs. Les compétences ont été données au conseil communal pour signer les actes nécessaires et se procurer le financement. Le bâtiment sera réaménagé afin d’accueillir l’UAPE. Les locaux occupés actuellement par l’UAPE seront à nouveau loués comme logement. Dans la deuxième partie de l’assemblée, le bureau RWB Jura SA a présenté le projet de revitalisation de la Cornoline afin de correspondre aux normes par rapport aux crues. Il s’agit d’un tronçon d’environ 500 m. Les propriétaires ont déjà été contactés pour connaître leur avis, et des conventions seront établies avant le début des travaux avec ces mêmes propriétaires. Le devis est estimé à pratiquement 1 million, mais des subventions entre 45 et 55% sont attendues. Le crédit nécessaire sera en principe voté lors de la prochaine assemblée communale et les travaux pourraient être envisagés à partir du mois de mai 2021. /comm-cto