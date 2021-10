L’association alter ego s’ancre dans l’Arc jurassien

Basée à Lausanne, l’association alter ego pouvait déjà déployer des forces dans le Jura et le Jura bernois avec son antenne jurassienne. Avec la récente constitution du groupe neuchâtelois alter ego, l’association jurassienne devient alter ego BEJUNE. Consacrée à la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées, la bientraitance, la dignité et le respect des aînés, l’entité indique ce vendredi que ce changement permet « un ancrage pour mieux porter ces préoccupations essentielles dans le canton de Neuchâtel et développer de futures synergies ». /comm-tbu