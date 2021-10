La Matinale RFJ fête Halloween !

Des couleuvres grosses comme des boas

En Ajoie, une des légendes les plus célèbres et les plus mystérieuses, c’est celle de la vouivre. Tantôt serpent ailé, tantôt femme à moitié reptile, la vouivre garde un trésor...

On trouve des histoires de vouivres et de dragons un peu partout en Suisse et en Europe. Caroline nous donne une piste pour essayer de comprendre d'où viennent ces légendes.