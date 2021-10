Comment aborder l’autisme dans un spectacle ? Parler des interrogations, des colères, des craintes mais aussi des joies des parents. Lion ascendant Canard est la nouvelle pièce de la compagnie Extrapol écrite par Camille Rebetez qui se dévoile sur la scène du Forum St-Georges à Delémont.

Laure Donzé, accompagnée de sa fille Emilienne et du chanteur et musicien Sim’s, présentent un spectacle inédit sur la vie d’une fille atteinte d’autisme, et du bouleversement que cela engendre dans une famille. Laure Donzé joue son rôle de maman, comme elle le vit quotidiennement. Jean-Michel Probst a assisté à la représentation de mercredi et a recueilli les sentiments des comédiens. Le chanteur Sim’s nous parle de l’évolution de la pièce.