Plus de 5 millions de francs pour la tourbière de la Gruère

La deuxième et dernière étape de la revitalisation de la tourbière de la Gruère doit désormais franchir l’écueil du Parlement. Le Gouvernement soumet au législatif un crédit en ce sens de 5,3 millions de francs. Le projet est soutenu par la Confédération et par différentes fondations. La part nette à charge du canton du Jura se monte ainsi à 287'000 francs. Les travaux devraient s’échelonner entre 2022 et 2027. Il s’agit notamment de construire des digues ainsi que de combler les drains et fossés qui évacuent l’eau. Des mesures de valorisation de plans d’eau sont également prévues. Les permis de construire seront déposés ces prochains mois. La tourbière de la Gruère se situe sur les communes de Saignelégier et du Bémont. Elle représente une quinzaine d’hectares de haut-marais. La première étape des travaux s’est déroulée entre 2017 et 2018.

Par ailleurs, le Gouvernement a accepté un crédit d’un million de francs pour la rénovation d’une autre tournière, celle du Prédame, sur la commune des Genevez. La somme à la charge du canton s’élève à 25'000 francs. /comm-fco