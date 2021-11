Le trafic ferroviaire a repris entre Court et Moutier

Les intempéries ont joué des tours ce lundi matin aux utilisateurs des CFF. Le trafic ferroviaire a été perturbé sur la ligne Sonceboz-Moutier. Il a même été interrompu entre la cité prévôtoise et Court durant près de deux heures. En cause les intempéries qui auraient provoqué une panne selon l’annonce des CFF. Il faut encore s'attendre à des retards et d'éventuelles suppressions. /sbo