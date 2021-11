Les cantons du nord-ouest définissent leur projet d’exposition nationale

Les contours du projet d’exposition nationale du nord-ouest de la Suisse se dessinent. Un jury est réuni mardi et mercredi à Delémont pour se pencher sur les différentes idées et dossiers reçus dans le cadre d’un concours lancé l’été dernier. L’objectif des cinq cantons (Jura, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Argovie) et des milieux économiques qui portent la démarche Svizra27 est de trouver le projet qui sera soumis au Conseil fédéral et qui pourra peut-être se concrétiser lors d’une exposition nationale en 2027. L’humain, le travail et la cohésion ont été placés au centre des réflexions.





Une vitrine pour la région

Un premier tri a été effectué parmi une vingtaine de propositions. Ne reste aujourd’hui que cinq projets sur la table du jury. Le gagnant sera officiellement annoncé le 15 novembre. « Nous devrons ensuite faire des études de faisabilité pour affiner les contours du projet et le finaliser avant de pouvoir le présenter au Conseil fédéral », a expliqué le conseiller aux Etats jurassien et membre du jury, Charles Juillard. Une exposition nationale dans le nord-ouest de la Suisse offrirait, selon lui, une belle vitrine au canton du Jura. « Cela permettrait aussi de resserrer les liens avec les autres cantons partenaires », a-t-il souligné.