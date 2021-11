Un tour de l’hémicycle avec Yann Rufer

Il l’aime son village de Rossemaison… Enfant de la commune, Yann Rufer y vit encore aujourd’hui et en est même devenu maire l’an dernier. Le député PLR était l’invité de notre chronique « Un tour de l’hémicycle » (tous les mardis entre 7h15 et 7h45). Âgé de 42 ans, il est le plus jeune élu de son parti au Parlement jurassien. S’il défend de nombreux dossiers, Yann Rufer se préoccupe de l’indépendance énergétique et est favorable à des projets locaux, tels que les panneaux photovoltaïques ou encore les éoliennes. Entretien à découvrir ci-dessous. /mle