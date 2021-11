Emile Sanglard reçoit la Bourse de perfectionnement de la FARB

Un clarinettiste de Cornol obtient la Bourse de perfectionnement 2021 de la Fondation Anne et Robert Bloch pour la promotion de la création culturelle dans le Jura (FARB). Emile Sanglard a été désigné par le Conseil de la fondation et recevra son prix le 14 décembre prochain lors d’une cérémonie publique dans les locaux de la FARB.

Emile Sanglard est né en 1995 et a étudié la musique à la Haute Ecole des arts de Berne. Il possède un bachelor en musique classique et un master en pédagogie musicale. Grâce à cette bourse, la FARB espère l’aider à se former plus spécifiquement dans le domaine de la direction d’orchestres et autres ensembles musicaux. Emile Sanglard entreprend cette nouvelle formation de 3 ans à la Haute Ecole de musique. /comm-cto