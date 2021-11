Lutter contre l’érosion

10 tonnes l’hectare

Selon les experts, sur la parcelle de Sylvain Marchand, l’érosion est estimée entre 10 et 15 tonnes l’hectare. Dès cet automne, l’exploitant a pris des mesures : « modification dans la rotation, dans l’assolement, diminution de la grandeur des parcelles, changement de lignes de semis pour contrecarrer les pentes, diminution des labours, pratiquer les semis sous litière, et mettre des cultures intercalaires ». Une longue liste qui a forcément un impact sur le temps de travail. De plus, au lieu d’exploiter une surface de huit hectares d’un seul tenant, Sylvain Marchand l’a scindée en trois. L'agriculteur fera son possible afin d’éviter de nouvelles coulées de boue. Mais c’est bel et bien une réflexion globale qui doit être menée pour ne plus revivre de pareilles inondations. Canton, commune et privés ont aussi leur part de responsabilité, selon Sylvain Marchand. Un groupe de travail planche d’ailleurs en ce moment sur un plan anti-orage à Alle. /ncp