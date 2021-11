Convention renouvelée entre l’Etat et les maîtres ramoneurs jurassiens

Le Gouvernement jurassien réitère sa confiance aux maîtres ramoneurs. Il a décidé de renouveler sa convention avec l’association. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air en 1985, le canton doit organiser un contrôle périodique de toutes les installations de chauffage au gaz et au mazout. Les maîtres ramoneurs se chargent de cette tâche, en mesurant les émissions de polluants atmosphériques. Ces contrôles et les mesures prises sur les installations non conformes ont contribué à l’amélioration de la qualité de l’air observée dans le Jura depuis 30 ans, selon le communiqué du canton publié jeudi.

Une convention fixe les principes et les modalités de contrôle, ainsi que les tarifs. Depuis sa création, aucune modification n’y avait été apportée jusqu’à jeudi. Conformément à l’évolution du coût de la vie, le coût total lié au contrôle se monte ainsi à 70,50 francs hors TVA (contre 62 francs auparavant), pour un contrôle des émissions à réaliser tous les deux ans pour les installations à mazout et tous les quatre ans pour les installations à gaz. Ce tarif s’appliquera dès le 1er janvier 2022. /comm-lge