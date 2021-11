Le Centre de vaccination cantonal se délocalise

A l’approche de la semaine nationale de la vaccination, les autorités jurassiennes souhaitent étendre leur dispositif vaccinal afin de rapprocher la population des centres de vaccination. Ainsi, dès cette semaine, le Centre de vaccination cantonal (CEVAC) est délocalisé dans chaque district. « Il est possible de se faire vacciner les lundi, mardi et jeudi à Courtételle dans les locaux actuels réaménagés, les mardi et vendredi à Porrentruy dans les locaux de l’Hôpital du Jura (H-JU) et le mercredi à Saignelégier également dans les locaux de l’H-JU », déclare le canton du Jura dans un communiqué paru ce jeudi. Il précise également qu’il est toujours possible de se faire vacciner sans rendez-vous sur chacun de ces trois sites, et que les personnes de plus de 65 ans peuvent obtenir une troisième dose de rappel. La prise de rendez-vous pour la 3e dose se fait via la hotline cantonale (032 420 99 00). Une équipe mobile de vaccination se rendra dans les EMS comme cela a été le cas au début de la campagne vaccinale contre la COVID-19.