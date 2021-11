Grégoire Saucy a son volant pour s’attaquer au monde

Grégoire Saucy franchit encore un palier. Le pilote jurassien participera l’an prochain au championnat FIA de Formule 3, soit cette fois à l’échelle mondiale. Il œuvrera toujours pour l’écurie française ART Grand Prix – avec laquelle il a décroché cet automne le titre de Formule 3 régionale – et ce pour la troisième année consécutive. ART Grand Prix estime que Grégoire Saucy a confirmé ses compétences techniques, sa capacité d’adaptation et sa capacité à travailler en équipe.

La réaction de Grégoire Saucy sur le site internet d’ART Grand Prix : « Je suis honoré et heureux de continuer l’aventure avec une équipe aussi fantastique que ART Grand Prix. C’est une continuation après notre grande année 2021. Je connais l’équipe et son fonctionnement, et ce sera un atout très précieux pour préparer la saison prochaine. Je tiens à remercier mes commanditaires pour cette occasion. Le test de Valence s’est très bien passé, même si j’avais beaucoup de nouveaux paramètres à travailler. Cela dit, il est beaucoup trop tôt pour me fixer des objectifs car j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai hâte de passer aux prochaines étapes de ma préparation ! ». /rch