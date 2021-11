Un report pour le budget 2022 du canton du Jura

L’examen du budget 2022 du canton du Jura et du plan financier 2022-2026 devant le plénum du Parlement est reporté d’un mois. Le Bureau du législatif a pris cette décision à la demande de la commission de gestion et des finances. Les débats se dérouleront ainsi lors de la session du 15 décembre et non lors de celle du 24 novembre. Le report sera mis à profit par les groupes parlementaires et le Gouvernement pour proposer des amendements destinés à rassembler une majorité solide prête à accepter le budget et la dérogation au frein à l’endettement. Le but : éviter un début d’année 2022 sans budget pour le canton du Jura. /comm-fco