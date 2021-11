Opération d’envergure sur la route entre Daucher et Alfermée

Les travaux de sécurisation vont permettre de mettre en place un système de protection pour les travaux à venir en 2022 et 2023 alors que les trains circuleront normalement, et ainsi garantir la sécurité des ouvriers. Ils ont débuté vendredi en fin de soirée et vont se poursuivre 24 heures sur 24 jusqu’à la réouverture de la ligne ferroviaire lundi matin.

Des travaux donc très rapides et nécessaires entre Daucher et Alfermée. Le viaduc de Daucher devant être assaini, il est nécessaire d’y accéder par dessous et donc à proximité direct des voies CFF, ce qui représente un danger pour les ouvriers. Plusieurs mesures sont construites durant tout le week-end. Olivier Floc’hic nous détaille les trois principales mesures de ces travaux intenses :