Partir à la découverte de l’horlogerie dans le Vallon de St-Imier

L’horlogerie est en fête ce samedi dans la région. St-Imier est cette année l’invité spécial de la 10e Biennale du patrimoine horloger. Diverses entreprises ainsi que la Haute Ecole Arc d’ingénierie ouvrent leurs portes pour le public et le Musée de St-Imier propose des visites guidées de sa nouvelle exposition permanente intitulée « À la quête d’une identité ». Elle raconte l’apparition et le développement de l’horlogerie dans le Vallon. St-Imier est un des pôles de cette industrie et a donc une histoire forte avec le monde de l’horlogerie, tout comme le Jura bernois plus largement. Les explications de Diane Esselborn, conservatrice du Musée de St-Imier :