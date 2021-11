Un départ en fanfare pour le nouveau médecin cantonal

Le nouveau médecin cantonal jurassien ne manque pas de pain sur la planche en cette période toujours marquée par la crise du coronavirus. Vincent Morard est entré officiellement en fonction lundi. Il occupe un poste à 50% pour une durée de six mois. Le praticien de 58 ans a d’ores et déjà pris part jeudi à la conférence de presse de présentation du dispositif jurassien pour la semaine nationale de la vaccination qui démarre demain. Le canton du Jura mène plusieurs actions dans ce cadre. Le Centre cantonal de vaccination a ainsi été délocalisé dans chaque district et une équipe mobile de vaccination supplémentaire sera mise en place durant quatre semaines. Le nouveau médecin cantonal ne le cache pas, c’est « un départ sur les chapeaux de roues » pour lui. Vincent Morard explique ce qu’il attend de la semaine de la vaccination :