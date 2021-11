Des outils pour favoriser la médiation culturelle

Deux nouveaux outils sont à disposition pour favoriser la médiation culturelle. Elaborés et publiés par la Conférence romande des chefs de service et délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC), deux aide-mémoires mettent en lien les domaines de la culture et les objectifs du plan d’étude romand (PER). Le premier, intitulé L’expérience culturelle, est destiné aux enseignants tandis que le second, Le dossier pédagogique vise les artistes et les organismes culturels, indique lundi la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Les deux outils ont pour but « d’encourager une meilleure compréhension entre les milieux culturels et scolaires ainsi que de renforcer le dialogue entre les professionnels des deux secteurs », précise le communiqué de la CIIP. Ces documents peuvent être consultés sur le site de la CIIP. /comm-gtr