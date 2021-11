Perturbation de la circulation prévue à Porrentruy

Il sera impossible d’accéder à la patinoire et au bâtiment RG Emplois depuis le giratoire de la route cantonale de ce mercredi jusqu'à mardi prochain. Dans le cadre des travaux de lutte contre les crues et de renaturation des cours d’eau, la construction du nouveau pont au chemin des Bains arrive à son terme avec les travaux de finitions et la pose des enrobés bitumineux. Ces travaux engendreront une perturbation de la circulation. Les autorités de la ville de Porrentruy ajoutent que cette planification est dépendante des conditions météorologiques et pourra être décalée si besoin. L’accès sera autorisé uniquement par le chemin des Bains côté ville, le long de la piscine. Les places de stationnement de l’ancien pavillon A16 seront inaccessibles à partir de vendredi. Le passage sous voie de la route cantonale reliant la zone industrielle à la patinoire sera également fermé aux piétons entre lundi et mardi prochain. /comm-lge