Une nouvelle campagne de dépistage pour les IST dans la région

Il est possible de se faire dépister contre le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles jusqu’à la fin du mois de novembre. Juragai, le planning familial Jura, le Groupe SIDA Jura et l’Aide suisse contre le sida ont lancé une campagne de dépistage pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes. Ils l’ont annoncé lundi dans un communiqué. Ces associations précisent qu’aujourd’hui en Suisse, ils sont encore environ 2'000, soit près d’un sur quarante, à vivre avec le VIH sans le savoir. Plus largement, ils sont même un sur cinq à vivre avec au moins une IST sans le savoir.

Durant tout le mois de novembre, il sera possible de se faire dépister sur rendez-vous dans les centres de santé sexuelle de Delémont, Porrentruy, Tavannes et Bienne. /comm-lge