L’artisanat jurassien en vitrine dans « L’Hôtâ »

« L’Hôtâ » souligne l’importance de l’artisanat jurassien dans la conservation des bâtiments. L’Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ) a présenté mardi sa traditionnelle revue. Le poète ajoulot Bernard Chapuis y est à l’honneur avec un récit décalé en patois. L’importance de différents corps de métier est également soulignée dans l’ouvrage. Les réalisations de la bijoutière Sophie Bouduban sont dévoilées, alors que des portraits sont proposés autour du tourneur de bois Evan Willemin et du tailleur de pierres Marc Guélat. « L’Hôtâ » a, par ailleurs, opté pour diverses illustrations de la Jurassienne Christine Choffat. Différents travaux menés sur des anciens bâtiments sont également mis à l'honneur.





Tenir le coup, malgré la crise

L’ASPRUJ a tenu à maintenir la publication de « L’Hôtâ », malgré la pandémie qui a particulièrement influencé les activités de l’association. Son contingent de membres a drastiquement diminué ces dernières années et l’ASPRUJ peine à se renouveler, d’après Isabelle Lecomte, rédactrice en chef de la revue annuelle. Reste que les membres demeurent motivés et n’hésitent pas à se montrer et à faire connaître leurs activités, la revue de « L’Hôtâ » représentant une vitrine privilégiée.

La 45e édition de la revue sera prochainement disponible dans les librairies jurassiennes. Elle a été tirée à 500 exemplaires. /mle