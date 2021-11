Les chiffres de la criminalité en octobre dans le Jura

Lancement d’une campagne contre les cybers escroqueries

Les polices suisses et la Prévention suisse de la Criminalité (PSC) lancent une campagne de prévention des escroqueries et des délits cyber avec pour slogan « Et vous ? Vous auriez dit oui ? ». Elle se concentre sur les fraudes à l’investissement notamment. Pour prévenir ce type de fraude, la police rappelle quelques points à respecter :