Points de ventes de denrées alimentaires, instituts de beautés ou de maquillage : il faut les annoncer

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) rappelle ce mardi dans un communiqué que l’annonce des points de vente et de production de denrées alimentaires est une obligation légale, et qu’elle n’est pas toujours respectée. « Toute personne qui fabrique, transforme, traite, entrepose, transporte, remet, importe ou exporte des denrées alimentaires doit annoncer son activité à l’autorité cantonale d’exécution compétente », rappelle le SCAV. Ainsi les points de vente directe, tout comme la vente à la ferme, les cabanes et automates en vente libre ou encore la vente à l’emporter proposée sur les plateformes de médias sociaux par des particuliers sont soumis au devoir d’annonce. A noter que l’obligation d’annonce ne s’applique pas dans le cadre limité d’une foire, d’une fête scolaire (par exemple lors d’une vente de pâtisserie) ou toute autre situation similaire. Le Service mènera une campagne de contrôle au début de l’année 2022.

Dans le domaine des objets usuels, ce sont les salons de tatouages et les instituts de soin qui sont soumis aux mêmes exigences.

Les particuliers peuvent s’annoncer au moyen du formulaire disponible sur le site internet de le SCAV. /comm-cer