Initiative sur les juges fédéraux : notre débat

Les Suisses se prononcent le 28 novembre sur trois objets. Parmi eux, l’initiative populaire intitulée « Désignation des juges fédéraux par tirage au sort ». Les juges fédéraux sont aujourd’hui élus par le Parlement fédéral, tous les six ans, sur proposition de sa Commission judiciaire. Le comité à l’origine de cette initiative sur la justice estime que cette procédure restreint l'indépendance des juges et désavantage les personnes qui ne sont pas affiliées à un parti. L’initiative demande donc à ce que les juges soient désignés par tirage au sort. Le Conseil fédéral et le Parlement s’opposent à cette initiative. Selon eux, le système actuel d'élection des juges du Tribunal fédéral par le Parlement a fait ses preuves, il est transparent et démocratique. RFJ ouvre le débat ce mercredi 10 novembre entre 7h15 et 7h45. /cer