La musique repart de plus belle à l’EJCM

Croches, tierces, blanches, noires… la musique dans toute sa splendeur pour l’École Jurassienne et Conservatoire de Musique (EJCM) qui a sorti mardi son programme pour la saison d’hiver. Après plusieurs mois sans concert public à cause de la pandémie, Blaise Héritier est très content que des représentations publiques puissent à nouveau avoir lieu. Le directeur de l’EJCM avoue avoir un coup de cœur global pour ce programme qui proposera un concert de Noël organisé avec l’École de musique du Jura bernois, des auditions d’élèves, des « Heures Fantastiques », etc