Mobilisation pour la route entre Delémont et Bâle

Stop aux goulets d’étranglement et aux préjudices économiques qui en découlent sur la route intercantonale entre Delémont et Bâle ! Un comité formé notamment d’élus jurassiens, bâlois et soleurois monte au front. Il veut que la Confédération prenne des mesures urgentes, et que celles-ci soient inclues dans le prochain programme de développement stratégique des routes, appelé PRODES 2022.

Selon le Comité N18 Bâle-Jura, le tronçon en question a présenté l’an dernier la deuxième plus forte densité de congestion de Suisse. Une situation fortement préjudiciable.

Le maire de Delémont Damien Chappuis fait partie du comité :