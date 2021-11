Un patient de l’H-JU intoxiqué a désormais la peau bleue

L’Hôpital du Jura face à un cas rare. Un patient victime d’une intoxication à la poudre d’argent est actuellement soigné sur le site de Delémont, selon une information diffusée mercredi par la RTS. La peau du malade est devenue bleue et le restera.

L’Hôpital du Jura nous confirme qu’un homme souffrant d’argyrisme perçoit des soins. Selon la RTS, le patient a reconnu avoir ingurgité de l’argent colloïdal dilué dans du lait. Cette substance naturelle est interdite en Suisse, mais que on peut l’acquérir librement sur internet. L’H-JU nous indique que l’objectif du malade était de renforcer son système immunitaire, donc de lutter contre les virus. Conséquence du geste : une intoxication sévère. « La première chose visible, c’est la pigmentation de la peau », a expliqué à la RTS le médecin-chef du Service de médecine interne Olivier Lebeau. Celle-ci est devenue bleue et va le rester définitivement. Le patient est également atteint au foie et au cœur.

A noter que les médecins mettent en garde contre cette poudre d’argent présentée parfois comme un remède miracle. /rch