Débat Loi Covid : analyse de chiffres

Daniel Perissuti parle d’un rapport de l’ISS, l’institut supérieur de la santé italien, qui a fait réagir beaucoup de monde. Sur le site internet France Soir par exemple, on peut lire que « seuls 2,9 % des 130.468 morts officiellement attribuées au Covid-19 depuis février 2020 seraient effectivement dues à la maladie ». Or, ce n’est pas ce que le rapport indique. Et c’est l’institut supérieur de la santé italien lui-même qui le précise: « Le pourcentage de 2,9%, fait référence aux patients décédés positifs au Covid qui n'avaient pas d'autres pathologies diagnostiquées avant l'infection ».

Oui, 97% des personnes décédées avaient, en plus du coronavirus, du diabète, de l’hypertension artérielle, ou étaient en rémission d’un cancer… A savoir que les personnes atteintes de ces pathologies sont plus souvent infectées par le coronavirus, les conséquences sont souvent plus graves et les décès plus nombreux.

Et l'ISS d'ajouter : « Le COVID-19 est la cause directe de la mort dans 89% des décès de personnes positives. »