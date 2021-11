Joëlle Schneiter élue à la tête de l’AFDT

Joëlle Schneiter vient d’être nommée directrice de l’AFDT (Association des fabricants de décolletages et de taillages). A 45 ans, elle occupera la fonction de directrice opérationnelle, poste nouvellement créé, accompagnant ainsi le nouveau président et les responsables des commissions des finances, de la formation et du marketing. « Cette solution permet en outre à l’AFDT d’être encore plus active et de poursuivre ses efforts en vue de soutenir la branche du décolletage notamment dans les domaines de la formation, de la valorisation des métiers et du véritable centre de compétences du décolletage que constitue l’Arc jurassien au sens large », indique l’AFDT dans son communiqué paru ce jeudi. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier prochain, avec un temps de travail de 20%. /comm-cer