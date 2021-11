Les archives de Roland Béguelin mises en ligne

Des images de la vie de Roland Béguelin, l’un des pères fondateurs du canton du Jura, viennent d’être mises en ligne par les Archives cantonales de l’Office de la culture à l’occasion de l’anniversaire des 100 ans de sa naissance. Un fonds privé d’archives ayant appartenu à sa famille a été publié sur le site NotreHistoire.ch. « Dans ce fonds, quelques 800 photographies illustrent à la fois la création de la République et Canton du Jura, notamment par le biais de nombreuses photos des Fêtes du peuple jurassien, et les différents engagements de Roland Béguelin, particulièrement en faveur de la francophonie » indiquent les autorités jurassiennes dans un communiqué paru ce jeudi. Une capsule vidéo sera également réalisée et mise à disposition des écoles du secondaire I et secondaire II d’ici la fin du mois de novembre, afin de transmettre aux plus jeunes générations un témoignage de la vie de Roland Béguelin et de son action pour le canton du Jura. Elle sera par la suite mise en ligne pour le public d’ici la fin de l’année. /comm-cer