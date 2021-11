Les infirmières se mobilisent pour leur initiative populaire

Son objectif est de lutter contre la pénurie de personnel soignant et de maintenir la qualité des soins. La section Jura et Neuchâtel de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) a défendu jeudi à Delémont l’initiative populaire pour des soins infirmiers forts. Le texte sera soumis à la population suisse le 28 novembre. Il demande notamment de former davantage de soignants, d’améliorer leurs conditions de travail et de permettre aux infirmiers et infirmières de facturer certaines prestations directement aux caisses maladie.

La secrétaire générale de la section locale de l’ASI, Anne Guyot, a rappelé que le vieillissement de la population engendrait un besoin de soins croissant. Pourtant, plus de 40% des infirmiers et infirmières quittent leur fonction avant l’âge de 35 ans, a-t-elle souligné. Selon l’ASI, les conditions actuelles de travail sont clairement en cause. Les différents intervenants ont estimé que les salaires étaient trop bas par rapport à la pénibilité de la fonction. Ils ont ajouté qu’il était, par ailleurs, indispensable de lutter contre la surcharge chronique de travail. « Nous avons peur pour la qualité et la sécurité du patient. Cela devient un problème pour la population et la société », a indiqué à RFJ Anne Guyot.