Sorti(e) de boîte : Biwi

La Biwi se refait une beauté à l’occasion de ses 40 ans. L’entreprise transformatrice de matières premières a agrandi son bâtiment à Glovelier dans le Jura. L’objectif est de faire en sorte que ses locaux s’inscrivent dans l’air du temps et ce, pas seulement vu de l’extérieur mais aussi de l’intérieur. La firme qui emploie actuellement 270 employés espère augmenter ses effectifs d’ici à l’année prochaine pour dépasser les 300 personnes. Le personnel qui traite des pièces issues de l’horlogerie, de la bijouterie et du médical dispose depuis peu de nouveaux locaux plus confortables. C’est l’occasion d’y faire un tour dans le cadre de notre chronique Sorti(e) de Boîte avec le directeur général Pascal Bourquard :