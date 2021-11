Benoît Dutour joue avec le mouvement de la vie

C’est assez rare et plutôt ludique, une exposition où toucher les œuvres et jouer avec est permis et même encouragé ! L’artiste visuel et sculpteur Benoît Dutour expose à partir de samedi 13 novembre et jusqu’au 19 décembre au POPA à Porrentruy. Le Français, qui vit à Paris, est un touche à tout et recourt à de nombreuses matières et supports pour donner vie mais aussi du sens à ses œuvres. Certaines dénoncent la vitesse du temps et l’hyperactivité, d’autres le consumérisme alors que ses « Traces de vie » sont une ode au mouvement. « Le liant de tout ça, c’est la vie. On la retrouve dans les trois axes de l’exposition : « Eaux de vie », « Traces de vie », et « Taquiner la vie ». J’essaie de donner un message positif autour de la vie, je déteste les expos anxiogènes où on ressort avec un coup sur l’estomac. J’aime bien en effet que les visiteurs s’approprient le travail, de franchir la barrière matérielle de toucher une œuvre », sourit l’artiste.