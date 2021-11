Jeanne Bueche honorée à St-Imier

Jeanne Bueche s’inscrit éternellement dans le paysage de St-Imier. La Municipalité a baptisé officiellement vendredi matin l’espace au pied des escaliers de la Collégiale, au cœur de la localité, en l’honneur de cette architecte, née en 1912 dans la commune et décédée en 2000 à Delémont.

Jeanne Bueche s’est distinguée au cours de sa vie en tant que première architecte romande indépendante et unique femme spécialiste en architecture religieuse. Au fil de sa carrière, elle a pu réaliser six églises et chapelles et en rénover une trentaine, essentiellement sur le territoire jurassien. C’est dans le canton du Jura d’ailleurs qu’elle a passé la plus grande partie de sa vie depuis l’ouverture de son bureau d’architecte en 1944 dans le chef-lieu jurassien. Son parcours montre qu’elle a su s’imposer dans une société souvent encore très patriarcale. Une grande fierté pour sa petite-nièce présente lors de la cérémonie d’inauguration, Florine Pessotto-Bueche :