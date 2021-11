L’hommage à Roland Béguelin

Roland Béguelin aurait eu 100 ans, ce qui valait bien une cérémonie anniversaire. De gauche à droite: les ministres jurassiens Rosalie Beuret Siess, Nathalie Barthoulot et Martial Courtet, l'épouse de Roland Béguelin, Denise Béguelin, sa fille, Marie-José Béguelin, et ses petits-enfants, Mathilde Béguelin et José Béguelin.