Le Jura en faveur d'un RER en région bâloise

La Confédération doit s'engager pour faire avancer rapidement le projet de RER trinational de la région bâloise. Cette résolution adressée au Conseil fédéral a été adoptée vendredi à Bâle lors du congrès ferroviaire « bk21 ».

La résolution a été signée à Bâle par les chefs de départements cantonaux, ministres et responsables des transports de l'agglomération trinationale bâloise. Le projet de RER trinational « trireno » regroupe les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Argovie et du Jura ainsi que le Land du Bade-Wurtemberg (Allemagne) et l'Alsace (France).

La région de Bâle est la seule région métropolitaine de Suisse qui ne dispose pas d'un système de RER efficace, souligne la résolution. Les trois réseaux ferroviaires suisses, français et allemands de la région doivent être fusionnés en un système commun de RER en y ajoutant de nouvelles lignes, notamment vers l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse, et de nouvelles gares. /ats-mle