Un nouvel outil pour optimiser sa consommation d’énergie

C’est une manière d’adapter sa consommation d’énergie. Une nouvelle plateforme, ConsoBat, a été lancée pour optimiser l’utilisation de chauffage, d’électricité ou encore d’eau. Ce nouvel outil a été développé en collaboration avec les services de l’énergie et de l’environnement de plusieurs cantons, dont le Jura. Il est relié à 15 stations météorologiques de Suisse occidentale. Ainsi, un propriétaire peut introduire régulièrement les relevés de ses compteurs d’énergie et constater, par exemple, si le chauffage de son bâtiment réagit normalement aux baisses et aux élévations des températures extérieures. Toute anomalie pourra ainsi être rapidement détectée et cela permettra d’éviter de gaspiller de l’énergie. Cette nouvelle offre permet aussi de suivre les compteurs d’électricité, d’eau ou de n’importe quelle unité. /comm-mle