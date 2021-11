Un projet pour le complexe communal de Saulcy

Un nouvel avenir se dessine pour le complexe communal de Saulcy. L’assemblée communale du 29 novembre prochain devra statuer sur la vente de la partie ouest de l’infrastructure. Le projet soutenu par les citoyens en avril 2016 a ainsi été modifié. Un crédit d’étude avait été voté pour analyser la rénovation de l’ancien complexe scolaire. L’actuel bâtiment communal aurait ainsi été vendu et ses activités transférées dans l’ancienne école. L’idée a été abandonnée pour des raisons de coûts. La rénovation de l’ancienne école aurait permis de déplacer le bureau communal dans l’édifice. Les évaluations réalisées par des bureaux d’architectes se situaient au départ à 800'000 francs puis à 2 millions de francs aujourd’hui, une somme que la commune ne peut pas assumer, selon le maire Sébastien Lovis.

Le Conseil communal a décidé de changer son fusil d’épaule à la suite d’une proposition de rachat du secteur ouest du bâtiment. Il prévoit désormais de vendre la partie qui comprend les salles de classe et un appartement pour un montant de 200'000 francs et de maintenir une remise à niveau de la halle de gymnastique. Corollaire de ce changement de programme : le bureau communal ne déménagera pas et restera dans ses murs actuels. /fco