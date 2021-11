Le Conseil communal de Pleigne au complet

Il n’y a plus de siège vacant au Conseil communal de Pleigne. Nicolas Pape a été élu dimanche par les citoyens du village lors d’une élection complémentaire. Le candidat de la liste PDC-JDC a obtenu 95 suffrages. Son adversaire PLR, Florian Chételat, n’a recueilli que 54 voix. Le taux de participation a atteint 56%. Nicolas Pape remplace le démissionnaire Patrick Guenat qui a quitté ses fonctions le 30 juin et qui était en charge du dicastère de la culture, de l’embellissement, des écoles et des affaires sociales. /comm-alr