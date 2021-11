Le Jura et le Québec lancent un appel à candidatures

Les relations entre le canton du Jura et le Québec poursuivent leur chemin. Créé l’année passée par l’Etat, le Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie (CEQF), l’entreprise horlogère Richard Mille et UniDistance, le prix Richard Mille – CEQF « La Francophonie en débat » revient pour une deuxième édition. Un appel à candidature est lancé à partir de ce lundi et jusqu’au 31 août 2022. La participation est ouverte aux résidents d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie, âgés entre 18 et 35 ans. Les dossiers sont à remettre par mail.

Remis tous les deux ans, le prix est doté d’un montant de 15'000 francs et concerne des œuvres artistiques ou des recherches académiques qui illustrent « les relations, les échanges et les interactions à l’intérieur de la Francophonie sur le plan culturel, historique, économique ou sociale » explique le canton dans son communiqué transmis lundi. /comm-nmy