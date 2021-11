Le projet vainqueur de Svizra27 est connu pour l’exposition nationale de 2027

La Suisse du Nord-Ouest tient son projet vainqueur pour l’exposition nationale de 2027. Elle l’a dévoilé ce lundi à Bâle, après avoir choisi parmi les cinq candidatures restantes qui avaient retenu l’attention du jury lors d’une sélection début novembre. C’est au final l’équipe de Fabienne Hoelzel et Claudia Meier qui est clairement sortie du lot. Le projet de Svizra27 se déroulera sur neuf sites, dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Soleure… et du Jura. Il fait partie des quatre projets en lice pour la prochaine exposition nationale.





Une belle vitrine pour le Jura

Tout comme Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Soleure, le Jura sera représenté dans le projet de Svizra27. Pour l’instant, les lieux ne sont pas encore définis. Tout devrait converger en suivant les rivières, les ruisseaux, explique Charles Juillard, conseiller aux Etats jurassien et membre du jury. Porrentruy, St-Ursanne et Delémont sont souvent cités. La phase suivante, celle de faisabilité, permettra d’affiner ça, relève Charles Juillard. « Je suis convaincu que c’est une magnifique vitrine pour notre République », affirme le membre du jury jurassien.