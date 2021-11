Quatre conseillers communaux élus à Montfaucon

Le Conseil communal de Montfaucon est à nouveau au complet et peut se remettre en route. L’exécutif du village franc-montagnard a reçu quatre candidatures ce lundi au terme du délai de dépôt des listes pour l’élection complémentaire de quatre conseillers communaux. Filoména Chevillat, Markus Bader, Christophe Miserez et Xavier Schaffter ont été élus tacitement. Ils rejoignent Gaëtan Marchand et Marc Dällenbach à la table de l’exécutif de la commune taignonne, et pallient la démission en bloc de leurs quatre prédécesseurs. Les autorités communales indiquent qu’une période de dix jours s’ouvre pour déposer les contestations. Les nouveaux conseillers communaux seront ensuite convoqués le 6 décembre pour la prochaine séance et les différents dicastères seront distribués à cette date.