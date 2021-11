« Spectre » reprend vie au musée

Dans les années 60, Ernst Stocker, alias Coghuf, établi à Muriaux, milite contre le projet de place d’armes aux Franches-Montagnes grâce à son art : tracts et gravures dont, en 1962, la fameuse affiche, devenue symbole et icône de la résistance jurassienne. D’après cette gravure, l’artiste bâlois peindra « Spectre » deux ans plus tard sur toile, à l’huile et en couleurs. Vendue en 1970 lors d’une exposition à Schaffhouse, cette œuvre réapparaît dans le Jura grâce à un travail de recherche en vue d’une monographie sur l’ensemble de l’œuvre de Coghuf. L’historien de l’art Yves Guignard a fait le tour des musées et expositions pour retrouver les propriétaires, éparpillés géographiquement et souvent décédés, des œuvres de l’artiste.

Yves Guignard entre alors en contact avec Beat et Andreas Schachenmann, fils de feu Albert Schachenmann, artiste et marchand de vin schaffhousois, propriétaire de « Spectre ». Les deux frères expliquent en souriant que le tableau était dans un dépôt parce leur maman ne voulait pas le voir. En contact avec Yves Guignard, ils décident de le donner au MJAH. Ils l’ont transporté eux-mêmes mardi à Delémont pour le remettre au musée.

Cette œuvre emblématique de Coghuf est à découvrir au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont. /lbe