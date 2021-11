Un tour de l’hémicycle avec Bernard Studer

Après avoir profité du week-end de St-Martin, le député PDC ajoulot Bernard Studer était l’invité ce mardi du Tour de l’hémicycle, la chronique parlementaire sur RFJ. L’habitant d’Alle de 48 ans, géomètre, a évoqué à notre micro sa passion pour la musique. Le joueur de trombone à coulisse est membre de la fanfare de son village depuis plus de 30 ans et partage la scène avec son papa et plusieurs de ses enfants. Avec Bernard Studer qui vit sa première législature au Parlement jurassien, nous avons évoqué l’aménagement du territoire dans le Jura et le futur Plan climat jurassien. /mmi