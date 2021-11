« Zoom sur les formations » : nouvelle brochure d’information pour les jeunes

Les écoliers jurassiens devraient y voir plus clair, pour leur avenir. Le Centre d’orientation scolaire et le Service de la formation postobligatoire éditent une nouvelle brochure d’information sur les voies de formation en Suisse et plus particulièrement sur les filières jurassiennes. Intitulé « Zoom sur les formations », le document est distribué dans les écoles aux élèves de 10S et 11S et doit pouvoir les accompagner tout au long de leur projet de formation.





Ecoles jurassiennes mises en avant

Au gré des explications, un lien constant est fait avec le portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière www.orientation.ch, ainsi qu’avec les écoles postobligatoires du canton, les divisions du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF). Outre la description des filières, la brochure recense un grand nombre d’informations générales, à l’instar des conditions d’admission dans les écoles et les dates des prochaines portes ouvertes, des liens et des adresses utiles ou encore des documents à télécharger. /comm-cto