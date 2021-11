Appartement en feu à Moutier

Un immeuble locatif de la rue du Viaduc à Moutier a été la proie des flammes jeudi soir. Le feu s’est déclaré dans la cuisine d’un appartement situé au troisième et avant-dernier étage, selon nos informations. Les deux occupants du logement ont été contraints d’évacuer les lieux jusqu’à l’intervention des pompiers. Avant cela, une employée de la Maison de l’enfance située dans l’immeuble voisin avait aperçu les flammes depuis l’extérieur vers 18h30. C’est elle qui a donné l’alerte et qui a permis l’évacuation des autres locataires du bâtiment. « Je n’avais rien vu, rien senti », a confié à RJB l’un d’eux. Au final, personne n’a été blessé et la quinzaine de membres du Centre de renfort, d’intervention et de secours de Moutier a rapidement maîtrisé le sinistre. La Police cantonale bernoise, également présente sur place, devra déterminer les causes de l’incendie. Quant aux deux occupants de l’appartement concerné, ils ont pu être relogés par les instances communales. /oza