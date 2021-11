De nouvelles réserves forestières dans le Jura

Des réserves forestières supplémentaires dans le Jura. Le Gouvernement jurassien a ratifié trois contrats constitutifs pour près de 34 hectares de réserves forestières à Courrendlin et sur la commune de Haute-Sorne, d’après une annonce transmise ce jeudi. Ces surfaces sont protégées à long terme et la fonction « nature » y est prioritaire. A ce jour, 2'103 hectares, soit environ 6,4% de l’aire forestière cantonale, sont classés en réserve forestière dans le Jura. Le canton et la Confédération visent un objectif de 10%. /comm-mle